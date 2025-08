Jan Ziolkowski, chi è il giovane difensore che piace alla Roma

1 minuto di lettura



La Roma non si ferma sul mercato e punta Jan Ziolkowski, secondo le ultime news di oggi, lunedì 4 agosto. Dopo aver accolto dal Flamengo Wesley e dal Verona Ghilardi, il ds Massara è al lavoro per regalare al nuovo allenatore Gasperini, succeduto a Ranieri sulla panchina giallorossa, un altro colpo in difesa. L’identikit è un profilo giovane e dai costi, sia di cartellino che d’ingaggio, contenuti. Gli occhi dei giallorossi si sono quindi posati su Ziolkowski, difensore centrale del Legia Varsavia per cui, nelle scorse settimane, aveva manifestato interesse anche l’Udinese. I giallorossi avrebbero presentato un’offerta da circa 2 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo, mentre la richiesta del Legia sfiora i 5. Ma chi è Ziolkowski?

Jan Ziolkowski è un giovane e talentuoso difensore centrale polacco di 20 anni, classe 2005, in forza al Legia Varsavia. Bravo nel gioco aereo grazie alla sua struttura fisica (è alto 1,94), è aggressivo e abile in marcatura, sebbene non sia molto veloce. Ha iniziato a giocare nel Polonia Varsavia, per poi trasferirsi, nel 2022, nel settore giovanile del Legia. Qui ha fatto tutta la trafila nel vivaio fino all’esordio in prima squadra, arrivato nel maggio 2024. La scorsa stagione è stata quella in cui Ziolkowski ha trovato maggiore continuità. Il difensore ha collezionato 28 presenze con 2 gol e 2 assist, vincendo anche la Coppa nazionale. È stato convocato anche nelle Nazionali giovanili polacche, dove ha totalizzato fin qui 10 presenze e un gol. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

