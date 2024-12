Jamie Foxx, festa con aggressione: colpito da bicchiere in faccia

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Jamie Foxx festeggia il completanno al ristorante, qualcuno lancia un bicchiere in faccia all'attore. Risultato: ferite alla bocca e punti di sutura. Foxx, 57 anni compiuti il 13 dicembre, come riferisce la Cnn era in un ristorante di Beverly Hills. "Era alla sua cena di compleanno quando qualcuno da un altro tavolo ha lanciato un bicchiere colpendolo alla bocca. Ha avuto bisogno di punti di sutura e sta recuperando. E' stata chiamata la polizia, ora la questione è nelle mani delle forze dell'ordine", ha detto un portavoce dell'attore. Il Dipartimento di Polizia di Beverly Hills ha reso noto di aver ricevuto una chiamata relativa "possibile aggressione con arma mortale". Gli agenti intervenuti hanno verificato l'assenza di qualsiasi arma e hanno derubricato l'incidente a "una lite tra le parti" senza effettuare arresti. —[email protected] (Web Info)

