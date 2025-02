Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la pancia dopo il parto: “Donna di sostanza…”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono diventati genitori per la prima volta lo scorso 30 novembre, quando è nato il piccolo Enea. A tre mesi di distanza dal parto, la figlia di Heather Parisi ha condiviso sui social il suo pensiero sul cambiamento fisico post gravidanza. Con una foto in cui in primo piano appare la pancia, "morbida" da post parto, Jacqueline ha scritto a corredo dello scatto: "Stasera mentre allatto vedo la mia pancetta e ci tengo a condividerla per ricordare alle mamme dello sforzo a cui viene sottoposto il nostro corpo". È normale che il corpo il gravidanza subisca dei cambiamenti, ma è importante accettarli e viverli serenamente: "A me la gravidanza ha regalato un amore per me stessa che prima forse mancava un po'. In più questa ciccia bedda mi mette carica per gli allenamenti ed è morbidosa". E con grande ironia conclude: "So 'na donna de sostanza insomma". —[email protected] (Web Info)

