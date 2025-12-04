IX Premio Internazionale di Poesia “I Versi non scritti” Teverola – Santa Maria Capua Vetere | 5 e 6 dicembre 2025

2 minuto di lettura

La poesia torna al centro della scena culturale in Terra di Lavoro con la IX edizione del Premio Internazionale di Poesia “I Versi non scritti…”, manifestazione di ampio respiro che anche quest’anno si presenta come un punto di riferimento per autori, studenti, artisti e appassionati. L’evento, promosso dall’Associazione Si Teverola Odv, in collaborazione con Migr-Azioni Aps, DiversaMente Odv e Uniti per Sant’Elena Odv, realizzato con il contributo della Regione Campania, si terrà il 5 e 6 dicembre 2025 tra Teverola e Santa Maria Capua Vetere, sotto il tema ispiratore “La Bellezza salverà il mondo”.

La manifestazione prenderà avvio il 5 dicembre con due appuntamenti riservati alle scuole e ai partecipanti alle sezioni speciali:

Ore 9.00, Istituto Comprensivo “Mazzocchi” – Plesso Gallozzi, Viale Kennedy 1 – Santa Maria Capua Vetere;

Ore 16.00, Sala Convegno della Scuola Secondaria di I Grado, Via Campanello – Teverola.

Il momento più atteso sarà la cerimonia conclusiva del 6 dicembre 2025, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Teverola, aperta a tutta la cittadinanza.

Questa edizione vuole essere un omaggio alla bellezza come motore di cambiamento, espressione universale capace di illuminare la realtà e generare consapevolezza. Nell’ambito della serata finale saranno assegnati diversi Premi tra cui il Premio Nicola Barbato, dedicato al poliziotto eroe e destinato alla poesia sul tema della legalità oltre ai premi speciali: Premio “Migr-Azioni – La poesia che include, Premio “Felix”, dedicato ai coniugi “Fattore”, Premio “DiversaMente – La poesia che accoglie”, Premio “Uniti per Sant’Elena – Versi di Comunità e Tradizione”

A rendere ancora più significativo il momento della proclamazione del vincitore assoluto, sarà la consegna di un’opera unica: la scultura realizzata dagli studenti dell’indirizzo Scultura del Liceo Artistico “L. Da Vinci” di Aversa, creata appositamente per l’edizione 2025 del Premio. Un contributo che sottolinea il valore educativo e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni nel mondo dell’arte e della poesia.

Parallelamente al concorso ufficiale, verranno assegnati vari Premi Speciali, tra cui il prestigioso Premio “I Versi non scritti…”, riservato a personalità che si sono distinte nei settori del Sociale, della Cultura, della Scienza, della Ricerca, dello Spettacolo, dello Sport e dell’impegno civile.

I premiati dell’edizione 2025 sono: Alessandro Scarano, Christian Luciano Orabona, Francesco Martino, Ilenia Puca, Luigi Tallone, Maria Grazia D’Auria, Nicolina Di Martino, Rachele Improda

Il Premio “I Versi non scritti” si conferma un laboratorio culturale capace di generare connessioni tra scuole, associazioni, artisti e cittadini, promuovendo la poesia come strumento di crescita e partecipazione. Anche quest’anno la risposta del pubblico e la qualità delle opere hanno raggiunto livelli altissimi, consolidando il prestigio della manifestazione.

«Il lavoro del team è stato straordinario – afferma Antonio Zacchia, presidente di Si Teverola Odv – ora ci prepariamo alle serate conclusive con la convinzione, sempre più forte, che la bellezza possa davvero contribuire a cambiare il mondo».

«Ogni edizione ci ricorda il potere della poesia di interrogare, scuotere e rivelare – sottolinea Michele Docimo, presidente di Migr-Azioni Aps – come in Dostoevskij, i nostri autori ci accompagnano nella ricerca dell’essenza più profonda del bello».

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia del 6 dicembre, per condividere un’esperienza artistica che intreccia parole, immagini ed emozioni, celebrando la bellezza come patrimonio comune.

