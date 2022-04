IWONDERFULL Prime Video Channel presenta a COMICON la serie TV MISTER 8

Condividi

Con la protagonista femminile Krista Kosonen e il regista Teemu Nikki

Domenica 24 aprile

Ore 15:30 – 16:40

Hotel Palazzo Esedra (Mostra d’Oltremare) – Piazzale V. Tecchio, 50 – NA

Dal regista finlandese Teemu Nikki, autore di opere già di culto come Lovemilla e Euthanizer, vincitore del premio del pubblico a Venezia 78 per Il cieco che non voleva vedere Titanic, arriva MISTER 8, trionfatore a Cannes Series 2021, otto puntate caratterizzate da una trama sorprendente e dall’usuale maestria di Nikki nel mescolare i generi, dallo slapstick al thriller, passando per la commedia romantica e una serie di profonde considerazioni sulla società contemporanea. Il tutto raccontato con un raffinato bianco e nero. Protagonista di questo thriller comedy anticonvenzionale è la bravissima Krista Kosonen, già nota al pubblico italiano per la sua partecipazione in Blade Runner 2046 nonché per la serie TV poliziesca Beforeigners, in corso e ormai giunta alla terza stagione.

MISTER 8 sarà lanciata in anteprima sabato 23 aprile al cinema Troisi di Roma con una maratona notturna e il 24 aprile a COMICON a Napoli presso Teatro Mediterraneo con un panel e la proiezione dei primi due episodi. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno alla presenza della protagonista Krista Kosonen e del regista.

Il tour promozionale di MISTER 8 proseguirà a Milano presso Anteo Citylife martedì 26 aprile alle ore 20:30 alla presenza di Pekka Strang (protagonista) e Jani Poso (produttore) e infine a Bologna presso Pop Up Cinema Jolly mercoledì 27 aprile alle ore 19:30 sempre alla presenza di Pekka Strang e Jani Poso.

E a partire dal 3 maggio su IWONDERFULL Prime Video Channel verrà pubblicata una puntata a settimana per otto settimane. Ogni puntata sarà accompagnata da un nuovo film della collezione I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Sinossi: La vita è bella per Maria. È l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia e nella sua vita c’è fin troppo amore. E non c’è da stupirsi, perché Maria ha sette partner, uno diverso per ogni giorno della settimana. Un giorno per caso Maria conosce Juho, appena arrivato in città, e tra i due scatta subito qualcosa. Ma, purtroppo, non ci sono otto giorni a settimana.