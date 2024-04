1 minuto di lettura

Tra gli ospiti

l’attrice di Mare fuori Greta Esposito

l’attore e componente di Casa Surace Riccardo Betteghella

Il 7 aprile, presso lo Slash+ di Napoli, si terrà la semifinale napoletana della terza edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, contest per artisti emergenti a carattere nazionale e sociale, organizzato dall’associazione culturale IVISIONATICI con il patrocinio del Nuovo IMAIE, la media partnership di Rai Radio Live Napoli e la collaborazione di RadUni. Grazie alla sua connotazione itinerante, quest’anno il contest toccherà alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Milano, Modena, Lecce e Palermo. Durante la semifinale napoletana, si esibiranno circa 30 artisti emergenti, valutati da una giuria di qualità che sarà composta da: l’attore e componente di Casa Surace Riccardo Betteghella, l’attrice Greta Esposito, la cantante Fabiana Martone, l’attore e conduttore Davide Scafa e lo scrittore e giornalista Gennaro Di Biase. A presentare l’evento sarà lo speaker Alfonso Dolgetta. Ospite musicale della tappa napoletana sarà la cantautrice Veronica Di Nocera che si esibirà sul palco del festival con alcuni dei brani che faranno parte del suo primo EP. Ricordiamo, inoltre, che, durante tutte le tappe del contest sarà presente in loco l’associazione no-profit Retake, per sensibilizzare riguardo il cambiamento climatico. Lo scopo de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL è quello di promuovere e garantire visibilità ad artisti singoli, duo e band, favorendo loro i mezzi concreti per poter realizzare il proprio progetto musicale. Il montepremi della scorsa edizione, infatti, è stato di oltre 30.000 euro. Ricordiamo che le iscrizioni per partecipare alla terza edizione del festival sono ancora aperte e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove, nella sezione ISCRIZIONE, sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.

