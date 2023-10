Ivano Icardi, esce il nuovo album “Unconventional” dal 12 ottobre 2023

Condividi

Dal 12 ottobre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “Unconventional”, il nuovo album del chitarrista torinese Ivano Icardi.

“Unconventional” è un album di jazz strumentale: un’avventura contemporanea attraverso suoni e influenze a cavallo tra contemporary e progressive jazz. Questo straordinario lavoro musicale offre un’esperienza emozionante che combina abilmente le radici del jazz con elementi di contaminazione progressive jazz, blues e rock, creando un nuovo territorio sonoro per gli amanti della musica strumentale. “Unconventional” e un esempio brillante del genere jazz contemporaneo, con l’innovativa fusione di melodie accattivanti, improvvisazioni espressive e un’ampia varieta di ritmi coinvolgenti. Icardi dimostra il suo talento eccezionale attraverso il virtuosismo della sua chitarra elettrica, guidando l’ascoltatore in un viaggio musicale avvincente e coinvolgente.

Affiancato da una sezione ritmica di primo livello, composta da Elio Rivagli alla batteria e Riccardo Fioravanti al contrabbasso, Icardi crea un’intesa musicale straordinaria che si traduce in un groove incisivo e una dinamica avvincente. Ogni brano dell’album e caratterizzato da una combinazione affascinante di energia e intimita, in cui gli strumenti si intrecciano magistralmente per creare atmosfere suggestive e coinvolgenti.

Ivano Icardi, ha sviluppato uno stile personale che fonde l’essenza del jazz tradizionale con sonorita moderne e innovative. L’album “Unconventional” rappresenta il culmine del suo lavoro artistico, presentando composizioni originali che colpiscono per la loro profondita emotiva e la loro maestria tecnica.

L’album, registrato allo Skyline Studio e prodotto con la massima cura per i dettagli sonori, offre una qualita audio impeccabile che permette all’ascoltatore di immergersi completamente nella bellezza e nella complessita della musica di Icardi.

Gli amanti del jazz strumentale e gli appassionati di musica di alta qualita saranno sicuramente affascinati da questo album, che si candida a diventare una pietra miliare nel panorama del jazz contemporaneo.

TRACK-LIST:

Ambermoon

Amarcord

Ambersun

Canberra Sky

Babylon

Ines

Nights

Strummer

Castaway

BIO

Ivano Icardi e un chitarrista e compositore italiano nato a Torino nel 1975 con una passione per il jazz contemporaneo. Vanta una carriera musicale che abbraccia numerosi progetti e collaborazioni di successo, continuando a stupire e incantare il pubblico con la sua creativita e la sua maestria tecnica emergendo con il suo virtuosismo e la sua creativita innovativa in un panorama musicale italiano caratterizzato da una grande varieta di talenti eccezionali

Fin dall’infanzia, Icardi ha dimostrato un interesse profondo per la musica e, in particolare, per la chitarra. Ha iniziato a suonare lo strumento a un’eta molto giovane e ha dimostrato un talento eccezionale fin dai primi anni di formazione. La sua dedizione e la sua passione lo hanno spinto a studiare in modo diligente, perfezionando la sua tecnica e affinando il suo orecchio musicale.

Una delle caratteristiche distintive di Ivano Icardi e la sua capacita di attraversare generi musicali diversi con maestria. Dal rock alla musica classica, dal jazz al pop, Icardi non conosce confini quando si tratta di esprimere la sua creativita musicale. Questa versatilita gli ha permesso di collaborare con una vasta gamma di musicisti e di partecipare a progetti musicali che spaziano dalle esibizioni soliste a collaborazioni in ensemble di diverse dimensioni.

La tecnica di Icardi e una miscela di precisione e passione. La sua capacita di eseguire passaggi veloci e complessi con una facilita apparentemente naturale e il risultato di anni di studio e di pratica intensiva. Tuttavia, non si tratta semplicemente di tecnica: ogni nota che Icardi suona e permeata da emozione e sentimento, che riesce a comunicare al suo pubblico in modo straordinariamente coinvolgente.

Un aspetto che rende Icardi un vero pioniere e la sua apertura all’innovazione. Ha sperimentato con nuove sonorita, incorporando effetti elettronici nella sua musica senza mai compromettere l’autenticita del suono della chitarra. Questa volonta di esplorare nuovi territori sonori ha dimostrato che Icardi non e soltanto un virtuoso, ma anche un artista curioso e avventuroso.

La carriera di Ivano Icardi e costellata di successi, tra cui registrazioni acclamate, tour internazionali e collaborazioni con musicisti di fama mondiale. Ha dimostrato che la musica e un linguaggio universale capace di superare le barriere culturali e linguistiche. Il suo impegno nell’educare e ispirare le future generazioni di chitarristi italiani e altrettanto degno di nota, poiché tiene viva la fiamma della passione musicale.

Tra le sue pubblicazioni troviamo gli album “Walking With The Giants” (2013), “So Far Away” (2016), “Ivano Icardi – Live at Umbria Blues Festival” feat. Lele Melotti & Lorenzo Poli (2019), e i brani “Burning Wires” feat. Gregg Bissonette & Bryan Beller (2014), “Remember To Fly” feat. Lele Melotti & Lorenzo Poli (2014), “Equilibrist” feat. Elio Rivagli & Fabrizio Grossi (2015), “Alicante” feat. John Giblin & Phil Mer (2020), “Skyfall”

feat. Riccardo Oliva & Giovanni CiIio (2020).

“Unconventional” è il nuovo album di Ivano Icardi disponibile dal 12 ottobre 2023 che prende una nuova direzione nel suo percorso musicale aprendo le porte al jazz contemporeaneo.

Elio Rivagli e una colonna portante della musica italiana, noto per le numerose collaborazioni con nomi quali Renato Zero, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Fabrizio De Andre e moltissimi altri artisti della scena nazionale ed internazionale POP, e inoltre un raffinato batterista jazz tanto da aver collaborato con Paolo Fresu, Flavio Boltro, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli.

Riccardo Fioravanti e uno dei massimi esponenti della musica jazz Italiana, contrabbassista che ha affiancato artisti come Ray Charles, Stevie Wonder, Franco Cerri, Ennio Morricone, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e moltissimi altri.