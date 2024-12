Ivana Spagna compie 70 anni: “Per regalo vorrei un fidanzato veterinario”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Ivana Spagna compie 70 anni e alla vigilia del suo compleanno si racconta a Domenica In. Intervistata da Mara Venier, l'icona della musica pop internazionale, che il 16 dicembre raggiunge l'importante traguardo, ha ripercorso i suoi successi, ma anche di eventi personali che hanno messo alla prova la sua resilienza. "Nella mia vita è successo di tutto, il fatto che io sia qui a raccontarlo è un grande traguardo, non avrei mai immaginato di arrivare a questa età", dice tenendo in mano un corno rosso. Un gesto di scaramanzia per i troppi auguri di compleanno arrivati in anticipo. Riavvolgendo il nastro della sua vita, dai successi musicali agli eventi personali, Ivana si è poi esibita con alcuni suoi grandi successi come “Gente come noi” e “Il cerchio della vita”, oltre a cantare il nuovo singolo “T’amo, T’amo, T’amo”, composto insieme al DJ Nuzzle che l’accompagnerà alla consolle. Si è commossa guardando le immagini dei momenti più belli dela sua vita, ma soprattutto quando i suoi amici gli hanno fatto gli auguri. "Non me lo aspettavo per niente", ha confessato la cantante che alla domanda di Mara su cosa volesse per regalo, ha spiazzato tutti rispondendo "un veterinario". "Io vivo ancora con i miei gatti – ha spiegato – Ogni sera controllo se stanno bene". Ppoi la richiesta particolare: "Signore dato che è Natale, ma non è che mi fai trovare un veterinario un po' più che amico? Mi darebbe un aiuto pazzesco. Ogni settimana vado due-tre volte dal veterinario". Mara coglie quindi l'occasione per lanciare un appello chiedendo quali caratteristiche dovrebbe avere: "Anche più giovane va bene, ma deve amare gli animali. E deve anche abitare vicino a me, non lo voglio troppo lontano", ha risposto Ivana. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.