Italiani bloccati a Madeira, partito il volo d’emergenza per l’Italia

(Adnkronos) – Finito l'incubo degli italiani bloccati in Portogallo. E' stato di 207 il numero totale di persone a bordo sul volo di soccorso da Madeira a Roma, partito oggi alle 14:38 ora locale dall'aeroporto di Funchal, "trasportando tutti i passeggeri che hanno prenotato di nuovo il volo o che hanno acquistato il biglietto per questo volo di emergenza". E' quanto fa sapere Wizz Air precisando che "la compagnia aerea ha atteso fino all'ultimo minuto altre 30 persone che avevano regolare biglietto per questo volo, ma sfortunatamente non si sono presentate al gate". "Le limitazioni del tempo di servizio dell'equipaggio, che è un prerequisito fondamentale per la sicurezza del trasporto aereo – spiega Wizz Air in una nota – non ha permesso alla compagnia di eseguire il processo di scambio dei passeggeri non presentatisi con quelli già presenti in aeroporto senza mettere a rischio la partenza del volo di emergenza con 207 passeggeri a bordo. Siamo delusi dal fatto che la capacità di posti di questo aereo non sia stata sfruttata appieno, dato che i nostri team si erano impegnati a fondo per organizzare un volo di questo tipo, soprattutto in condizioni meteorologiche così complesse". La compagnia "desidera esprimere il proprio apprezzamento per la pazienza, la comprensione e la collaborazione di tutti coloro che sono stati colpiti da questa interruzione dovuta al maltempo", conclude la nota. —[email protected] (Web Info)

