Italiani bloccati a Madeira, Farnesina chiede a Wizzair invio immediato di un volo

(Adnkronos) – Il ministero degli Affari Esteri ha chiesto al Comando generale della Guardia di Finanza, tramite il suo comando all'aeroporto di Fiumicino, di intervenire rapidamente sulla compagnia aerea Wizzair che dal 15 agosto ha lasciato 200 passeggeri italiani a Madeira senza protezione dopo la cancellazione di un volo per Roma. E' quanto si legge in una nota della Farnesina in cui si sottolinea che il Governo italiano ha fatto sua la richiesta dei cittadini che chiedono di essere imbarcati al più presto su un nuovo volo. In questi giorni la compagnia aerea è risultata irraggiungibile dai passeggeri lasciati allo scalo di Madeira che provavano a chiedere di accelerare l'invio di un nuovo velivolo per il rientro in Italia. L’ambasciatore d’Italia in Portogallo Claudio Miscia – aggiunge la nota – ha chiamato alcuni cittadini italiani presenti in aeroporto per aggiornarli sulle ultime azioni intraprese per accelerare la risposta della compagnia aerea, mentre la console onoraria a Madeira rimane in aeroporto, in contatto con i passeggeri ancora presenti per fornire la necessaria assistenza. —internazionale/[email protected] (Web Info)

