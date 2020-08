Italia Viva di Quarto appoggia Sabrina Pesce

Condividi

Il Comitato politico locale di Italia Viva, a Quarto, ha espresso il suo candidato alle elezioni regionali a supporto di Vincenzo De Luca. Si tratta di Sabrina Pesce ex sindacalista della CISL ed ex operatore politico dell, USR Campania.

Da alcuni giorni sulla bacheca di Facebook di Italia Viva di Quarto si leggono messaggi che supportano questa nuova candidata. Per Sabrina Pesce è la prima esperienza per quanto riguarda le elezioni regionali. Lei, attualmente, è responsabile della segreteria U.O.S.D. della Clinica Dermatogica dell’ Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e membro della segreteria Borse di studio dello stesso ateneo.

<<Ci è stata data l’ opportunità di inserire la nostra candidata e la scelta è caduta su Sabrina Pesce perché già conosciuta sul territorio di Quartese. Con lei abbiamo collaborato molte volte e sappiamo quanto vale, risponde, infatti, ai miei canoni di solidarietà, socializzazione, rispetto e competenza. È una soddisfazione per me e per lei>> fa sapere Alfonso Coppola responsabile di Italia Viva di Quarto. Sabrina Pesce è stata molto attiva nell’ ambito sociale, infatti, in passato è stata Presidente dell’ associazione “La Mela” e responsabile nazionale del coordinamento donne della CISL. Il digitale, la formazione, i giovani, il lavoro e i trasporti sono i punti principali del suo programma, quelli dove lei punta tutto. <<La mia candidatura a consigliere regionale nasce dalla volontà di voler contribuire allo sviluppo e alla crescita della nostra regione attraverso l’ inclusione, il digitale e i giovani>> dichiara Sabrina Pesce.

