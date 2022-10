Italia – Spagna: la partita dell’integrazione si gioca a scuola

Condividi

L’Alfano I firma l’interscambio con lo IES Andrés de Vandelvira di Albacete

Salerno, 5 ottobre 2022 Un accordo che conferma la politica educativa del Liceo Alfano I e la sua apertura all’estero in un percorso già segnato dall’ integrazione, condivisione e crescita degli studenti in chiave Europea.

Per un intero trimestre, un gruppo di alunni spagnoli, ospiti dei loro coetanei salernitani, saranno integrati nelle classi del Liceo e seguiranno i percorsi educativi: un soggiorno individuale di lunga durata che si concluderà il prossimo 19 dicembre.

A sancire l’accordo la firma della convenzione di interscambio tra la Dirigente dell’istituto salernitano Elisabetta Barone e il Professore Miguel Ángel Martínez Cabe dell’Istituto IES Andrés de Vandelvira di Albacete (Spagna) nonché responsabile di progetto. L’Istituto superiore ha una storia lunga cinquant’anni che persegue nella memoria di Vandelvira, architetto e ingegnere spagnolo del Rinascimento.

All’orizzonte nuove conoscenze e competenze trasversali, entrambi mezzi fondamentali attraverso i quali i ragazzi possono incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio sviluppo personale.