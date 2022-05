Italia-Francia, Troiano (Misto): approvata ratifica trattato del Quirinale. Serve Europa più unita

Condividi

“E’ stato approvato ieri a Montecitorio (con 352 voti a favore e 39 contrari) il Trattato del Quirinale, un accordo bilaterale di cooperazione rafforzata tra Italia e Francia dall’importanza storica e che mira a un’ Europa ancora più unita”. Così Francesca Troiano del Gruppo Misto parlando dell’approvazione della ratifica del Trattato del Quirinale che ora passerà al Senato. E prosegue “La collaborazione va dalla difesa all’immigrazione, dalla cultura alle frontiere comuni, dall’economia ai giovani, dallo spazio allo sviluppo sociale e sostenibile, il tutto per una maggiore integrazione europea. Verrà dunque organizzato –precisa Troiano- un vertice intergovernativo annuale nel quale si farà il punto sull’attuazione della Cooperazione transfrontaliera e verranno esaminate le questioni prioritarie di reciproco interesse” conclude, spiegando il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese sottolineando che porterebbe inoltre i due Paesi ad “adoperarsi per conseguire l’unione bancaria, l’unione dei capitali e per introdurre a livello europeo un’assicurazione sui depositi”.