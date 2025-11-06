Italia al Mondiale? Abodi: “Un sogno realizzabile”

0 minuto di lettura

“Gattuso è l’uomo giusto per portare l’Italia al Mondiale. É un sogno di tutti noi, salvo che per qualcuno che sembra quasi tifare contro. Noi invece abbiamo soltanto un grande amore: quello per la maglia azzurra, di tutte le discipline sportive, a partire dal calcio”, sono le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi all’Adnkronos.

