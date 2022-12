Istituzioni. Aidr: liceo Lopiano di Cetraro in visita al Ministero dell’Istruzione e del Merito

Condividi

Nicastri (Aidr): la nostra associazione si candida a sostenere gli open day della PA proposti dal presidente dell’Aran Antonio Naddeo

Una delegazione di studenti dell’istituto d’istruzione superiore “S.Lopiano” di Cetraro ha fatto visita al palazzo del Ministero della pubblica istruzione, edificio storico ubicato a Trastevere nel cuore di Roma, che ospita gli uffici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il viaggio d’istruzione degli studenti, accompagnati dal dirigente scolastico Prof. Graziano di Pasqua e da alcuni docenti, rientra nell’ambito delle attività promosse su impulso dell’associazione Aidr e mira a far avvicinare i giovani alle istituzioni, facendo conoscere loro da vicino il funzionamento degli uffici ed i servizi online. Nella visita al Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli studenti sono stati accompagnati dal direttore generale per i sistemi informativi e la statistica, Ingegner Davide D’Amico, che ha evidenziato i cambiamenti in atto nel settore della pubblica amministrazione grazie alla transizione digitale: dalla gestione della documentazione, alla programmazione, all’archiviazione, all’analisi dei fabbisogni. “La rivoluzione digitale – ha sottolineato l’ingegner D’Amico, consente oggi una comunicazione più immediata tra scuole, studenti, famiglie e il dicastero centrale, con un sempre maggior coordinamento tra sede centrale e le singole realtà”.

“Oggi – ha sottolineato nel corso della visita il presidente di Aidr, Mauro Nicastri – inauguriamo una nuova iniziativa nell’ambito delle azioni della nostra associazione, proposta che abbiamo raccolto dal blog personale del presidente dell’Aran, Cons. Antonio Naddeo (https://antonionaddeo.blog/2022/05/28/open-day-della-pubblica-amministrazione/?amp=1). Abbiamo il dovere concreto di avvicinare i giovani alla PA e informarli su tutto quello che fanno tante amministrazioni pubbliche. Attraverso le visite guidate, vogliamo far conoscere ai ragazzi il funzionamento degli apparati statali, perché siano cittadini più consapevoli della realtà che li circonda. Invitiamo, quindi, tutte le scolaresche a contattare l’associazione Aidr all’indirizzo mail [email protected], per promuovere momenti di confronto e approfondimento, all’interno delle strutture che formano l’apparato statale e delle istituzioni europee. Il viaggio d’istruzione degli studenti del liceo di Cetraro proseguirà infatti nei prossimi giorni, con una visita al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’Europa Experience, il nuovo spazio multimediale e interattivo del Parlamento e della Commissione Europea, dedicato alla memoria di David Sassoli.”

A conclusione dei saluti agli studenti e al corpo docente del liceo Lopiano di Cetraro si sono collegati in video call il Capo Dipartimento per lo Sport, Consigliere Flavio Siniscalchi, il Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consigliere Sergio Ferdinandi e il Vice direttore generale vicario del Formez PA e vicepresidente Aidr, dott. Arturo Siniscalchi.

La visita al Ministero dell’Istruzione e del Merito si è conclusa con la consegna di una targa all’Ingegner Davide D’Amico, Direttore generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’Istruzione e del Merito.