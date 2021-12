Istituto Zooprofilattico di Portici, Vincenzo Peretti eletto vicepresidente del CdA

Condividi

Vincenzo Peretti è il nuovo vicepresidente del CdA dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Il professore è stato eletto all’unanimità nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione a Portici.

“Voglio ringraziare il presidente professor Franco Roperto e i membri del CdA per la fiducia accordatami -dichiara Peretti- i prossimi anni ci attendono sfide nel campo della sanità pubblica, della profilassi veterinaria e della sicurezza e qualità delle produzioni agroalimentari e sarà essenziale la sinergia e la collaborazione per la definizione delle nuove progettualità”.

L’organismo, nominato dal presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca con decreto 112 del 7 luglio scorso, è composto anche dal dottor Aldo Grasselli, dirigente veterinario in servizio presso la Regione Liguria, in qualità di esperto designato dal Ministero della Salute; dal professor Franco Roperto, già ordinario di Patologia Generale Veterinaria presso il dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di esperto designato dalla Regione Calabria; il dottor Giuseppe Rocco Giugno, medico veterinario dell’Azienda Sanitaria di Locri, in qualità di esperto designato dalla Regione Calabria. In qualità di esperto designato dalla Regione Campania il professor Gaetano Oliva, già direttore del dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.