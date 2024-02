Condividi

(Adnkronos) – Centinaia di persone si sono riunite virtualmente per meditare insieme e generare pensieri positivi e l'energia necessaria per affrontare le attuali sfide globali Bergamo, 2 febbraio 2024. L’evento straordinario di meditazione collettiva ‘Accendi il tuo cuore, illumina il mondo’, organizzato gratuitamente dall’Istituto Internazionale di Kinesiologia Physis di Bergamo in collaborazione con l’International Kinesiology College, l’International of Specialized Kinesiologist e l’Associazione Italiana di Kinesiologia, si è svolto online lo scorso 7 gennaio coinvolgendo ben 29 nazioni di tutti i continenti con l'obiettivo di generare flussi energetici e pensieri costruttivi per l'anno appena iniziato. Centinaia di persone si sono così riunite in ambiente virtuale per vivere un’esperienza unica, immersi nella pratica della meditazione e della visualizzazione positiva. “L'evento, incentrato sul cuore quale organo davvero speciale, ha preso il via con un’introduzione coordinata dagli USA in lingua inglese, tradotta simultaneamente da speaker professionisti in italiano, spagnolo e tedesco, durante la quale i partecipanti hanno avuto l'opportunità di condividere e far confluire i propri intenti”, spiega il Dott. Marco Rado Founder, con la Dott.ssa Monica Angelillo, dell’Istituto Internazionale di Kinesiologia Physis, sviluppatori e divulgatori a livello internazionale del metodo K-PHYSIS. “Abbiamo strutturato il programma intervallando momenti di meditazione guidata, musica rilassante e momenti di contemplazione. Durante le sessioni guidate di meditazione, insegnanti esperti hanno supportato i partecipanti attraverso esercizi di respirazione, visualizzazione e consapevolezza con opportuni intermezzi musicali coordinati dall’Africa. L'atmosfera era carica di emozioni positive e di una sensazione di unità tra i partecipanti che si sono sentiti tasselli integranti di qualcosa di più grande di loro stessi. La pratica della meditazione collettiva ha permesso a tutti di sperimentare una profonda connessione con gli altri e con la terra che ci ospita, accantonando le differenze per concentrare pensiero e cuore su ciò che invece ci unisce: il desiderio di armonia, pace e benessere sia individuale che collettivo”. In un momento in cui il mondo sta affrontando sfide senza precedenti, la meditazione collettiva si sta facendo strada come una potente pratica rigenerativa per apportare consapevolezza e crescita spirituale nelle vite dei singoli individui che, entrando in connessione per effetto della risonanza, generano una sorta di effetto domino benefico sull’intera collettività. L’Istituto Internazionale di Kinesiologia Physis di Bergamo già nel 2020, grazie alla trentennale esperienza professionale dei fondatori e al vasto network di associazioni e persone con cui interagisce, è stato promotore di un importante congresso internazionale svoltosi online sul tema del sistema immunitario, ripetutosi poi anche l’anno successivo. “La meditazione collettiva online rappresenta la nuova frontiera nella pratica meditativa”, sottolinea il Dott. Rado. “Grazie all’evoluzione tecnologica e alle piattaforme di comunicazione che il web ci offre, possiamo abbattere le barriere geografiche e temporali dei fusi orari, rendendo la connessione tra le persone paradossalmente sempre più forte: un'opportunità per creare impatti significativi sulle relazioni umane e sulla realtà che ci circonda. Questa modalità consente di attirare partecipanti da ogni angolo del mondo, unendo culture diverse che si coalizzano per trasmettere, attraverso un’attività cardiaca sempre più coerente, onde positive di pensiero al fine di affrontare al meglio le sfide globali. Il nostro modus operandi, declinato in attività trasversali ed eventi formativi, ha lo scopo, non solo di insegnare in Italia l’eccellenza della Kinesiologia mondiale, ma insegnare a livello mondiale il meglio della Kinesiologia sviluppata in Italia”. Contatti:https://www.apkinesiologia.com

