È stato sottoscritto stamattina dalla prefettura di Benevento il protocollo per la costituzione della Sezione territoriale della Rete del Lavoro agricolo di qualità (RLAQ), promosso dalla direzione provinciale dell’INPS.

A livello territoriale, la sezione della Rete si pone l’obiettivo di promuovere iniziative per favorire politiche attive del lavoro, contrastando il lavoro sommerso e l’evasione.

Durante l’incontro il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, ha evidenziato l’importanza di tutelare l’economia legale in un settore, quale quello agricolo, che rappresenta un elemento fondamentale per il territorio sannita, sostenendo che “La qualità delle imprese e dei prodotti sono un valore da tutelare, soprattutto in territori, come quello beneventano, che registrano un complessivo spopolamento. La certificazione di qualità, in ambito agricolo, deve rappresentare un elemento distintivo per le imprese che rispettano i requisiti della legge e può favorire l’ulteriore sviluppo del made in Italy”.

Hanno aderito alla sezione territoriale della RLAQ, oltre alla prefettura, l’Ispettorato territoriale del lavoro, l’INAIL, l’ANCI, Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), CGIL, CISL, UIL e l’ente bilaterale per l’artigianato.