La confusione regna sovrana, dopo l’infame aggressione di Hamas ad Israele, c’è chi sostiene che quest’ultimo non debba difendersi.

La segreteria del PD, Elly Schlein è un esempio. Ecco le sue parole “Bisogna evitare l’esportazione di armi verso i conflitti, in particolare ad Israele. Non si può rischiare che vengano utilizzate per crimini di guerra.”

E perché sarebbe d’accordo per l’invio costante di armi all’Ucraina?

Forse non ha ben chiari i crimini che si stanno perpetrando verso Israele. Crimini contro l’umanità!

“Uno degli ostaggi israeliani di Hamas, il piccolo Kfir, ha compiuto ieri un anno! Avete capito bene. Un anno! I miliziani di Hamas tengono prigioniero un bimbo di un anno, sperando di scambiarlo con qualche terrorista palestinese detenuto in Israele. Ma non ho sentito molte voci di decisa condanna per questo crimine contro l’umanità. Mentre aumentano le isteriche lamentazioni di chi vorrebbe che Israele rinunciasse a difendersi. Perché questo sarebbe il destino degli israeliani, se lasciassero fare Hamas e compagni. Tutti coloro che si apprestano a passare sull’imminente passerella mediatica del “giorno della memoria” dovrebbero tenerlo a mente. Una seconda Shoah è possibile, anzi probabile, se continueranno le spinte internazionali favorevoli all’isolamento dello Stato ebraico, accusato per giunta di genocidio! Uno Stato, in pericolo di vita dal momento stesso della sua nascita nel 1948, è ora costretto a difendersi dall’infamante accusa di genocidio, in una confusione di concetti giuridici, di errate valutazioni politiche, di false interpretazioni storiche, di malcelata volontà di sopraffazione, di strabismo militare che non distingue l’aggredito dall’aggressore, che non fanno certo onore all’umanità.” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia