Israele, missile Iran colpisce ospedale di Beer Sheva – Video

L'Iran colpisce un ospedale in Israele con un missile balistico oggi 19 giugno. Il raid di Teheran centra l'ospedale Soroka di Beer Sheva, la più grande struttura nel sud di Israele. "Un attacco ha colpito l'ospedale, causando danni significativi in diverse aree. Stiamo attualmente valutando i danni, incluso il possibile numero di feriti", si legge in un comunicato dell'ospedale. Il primo bilancio fa riferimento ad una ventina di feriti. I video diffusi sui social mostrano la struttura gravemente danneggiata, con medici e infermieri che soccorrono pazienti. ''Questa mattina i tiranni terroristi iraniani hanno lanciato missili contro l'ospedale Soroka di Beer Sheva e contro la popolazione civile nel centro del Paese. I tiranni di Teheran ne pagheranno il prezzo'', scrive su X il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il viceministro degli esteri israeliano Sharren Haskel definisce "deliberato" e "criminale" l'attacco contro l'ospedale. "L'Iran ha colpito l'ospedale Soroka di Beer Sheva con un missile balistico. Non una base militare. Un ospedale. Questo è il principale centro medico dell'intera regione israeliana del Negev. Un'azione deliberata. Criminale. Un obiettivo civile. Il mondo deve far sentire la sua voce", ha scritto Sharren Haskel su X. Per Teheran, i principali obiettivi dell'attacco erano il comando e il quartier generale dell'intelligence delle Idf, adiacenti alla struttura sanitaria, come riporta l'agenzia iraniana Irna. —internazionale/[email protected] (Web Info)

