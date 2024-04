1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Ci sono 25 membri dell'equipaggio a bordo della Msc Aries, la nave cargo sequestrata dai pasdaran dell'Iran nelle acque del Golfo. Lo ha reso noto la stessa Msc in una nota. La nave battente bandiera del Portogallo è legato alla compagnia "Zodiac Maritime" con sede a Londra, di proprietà del miliardario israeliano di nome Eyal Ofer. Ma a chi appartiene davvero il mercantile? Secondo quanto riferito dalla compagnia di navigazione internazionale Zodiac Maritime in un comunicato, Msc – gruppo guidato da Gianluigi Aponte – è il gestore e l'operatore commerciale della nave sequestrata. "Msc è responsabile di tutte le attività della nave, comprese le operazioni di carico e la manutenzione. Il titolo della nave è detenuto da Gortal Shipping Inc in qualità di finanziatore e la nave è stata noleggiata a Msc a lungo termine. Gortal Shipping Inc è affiliata a Zodiac Maritime", ha dichiarato la società, in parte di proprietà dell'uomo d'affari israeliano Eyal Ofer. "Ci rammarica confermare che la Msc Aries è stata abbordata dalle autorità iraniane via elicottero mentre attraversava lo stretto di Hormuz", ha affermato il gruppo in una nota. "Ha 25 membri dell'equipaggio a bordo e stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per garantire il loro benessere e il ritorno sicuro della nave", ha aggiunto. Tra i 25 membri dell'equipaggio, 17 sono indiani. Lo riferisce l'Indian Express, citando fonti ufficiali secondo cui il governo di Nuova Delhi è in contatto con le autorità iraniani attraverso canali diplomatici per assicurare la sicurezza e il rilascio dei cittadini indiani. —internazionale/[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it