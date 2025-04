Israele in fiamme, l’attacco di Hamas: “Bruciate tutto per vendicare Gaza”

3 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Israele è in fiamme e i sospetti sugli incendi che hanno portato il ministro della Difesa Israel Katz a dichiarare l'"emergenza nazionale", cadono ancora una volta su Hamas. Il rogo partito dai boschi sopra Gerusalemme e ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine ma che è scoppiato in concomitanza con un appello rivolto da Hamas ai suoi sostenitori attraverso Telegram. ''Bruciate Israele'', si legge in un post, ''bruciate i boschi, le foreste, le case dei coloni, tutto ciò che potete''. Il messaggio è rivolto in particolare ai ''giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e ai palestinesi all'interno di Israele''. L'obiettivo è quello di ''vendicare Gaza'' perché ''Gaza attende la vendetta delle persone libere''. Prima del post di Hamas, sempre su Telegram il canale della Jenin News Network aveva invitato i palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". Nel post è stata anche pubblicata la foto di una persona mascherata che appicca il fuoco a un campo mentre una città brucia sullo sfondo, con il testo 'Le case dei coloni saranno cenere sotto i piedi dei rivoluzionari' e l'hashtag "Bruciate le case dei coloni". "Lasciateci essere la fiamma della libertà che non si spegnerà. Trasformiamo la loro notte in un giorno ardente. Riportiamo loro gli incubi dell'occupazione, affinché sappiano che ogni giorno è una lotta per la resistenza. Accendete fuochi di libertà ovunque. Non cederemo e non ci arrenderemo finché non avremo bruciato ogni pezzo di terra rubata", prosegue il post su Telegram. Sui social media, gli incendi sono stati anche definiti "Fiamme del Diluvio", riecheggiando il nome dato da Hamas al massacro del 7 ottobre, "Diluvio di Al-Aqsa". Il canale di notizie palestinese Akhbar Filastin ha twittato sul suo account 'X' "Un appello alla gioventù rivoluzionaria e a tutti gli eroi della Cisgiordania. Le case dei coloni e le aree circostanti sono il vostro obiettivo. Bruciatele con le vostre molotov e date fuoco all'erba vicino agli avamposti degli insediamenti". Anche il canale Telegram Jenin News rivolge "appelli ai giovani a bruciare le foreste vicino alle terre violentate. L'entità sionista sta bruciando! Questa è un'opportunità per voi, per alimentare gli incendi, giovani di Gerusalemme e dell'entroterra occupati, date loro fuoco". Circa 7mila persone sono state evacuate da diverse comunità nelle aree di Gerusalemme, dove imperversano gli enormi incendi alimentati da forti eventi, riferiscono i media israeliani secondo cui sono state chiuse diverse strade e i collegamenti ferroviari sono stati interrotti. Nelle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme sono impegnati 150 team dei vigili del fuoco, con il sostegno di 11 aerei. Intanto in Israele l'agenzia per la sicurezza interna Shin Bet è coinvolta nelle indagini sugli incendi scoppiati nell'area di Gerusalemme, alcuni dei quali si sospetta siano di origine dolosa, riferisce il Times of Israel spiegando che lo Shin Bet sta inoltre aiutando la polizia israeliana a individuare i possibili responsabili. Tre sospetti sono già stati arrestati. Il governo ha annunciato che a causa dei roghi sono stati annullati tutti gli eventi in programma per il Giorno dell'Indipendenza, scrive il Jerusalem Post spiegando che le autorità israeliane e i vigili del fuoco hanno chiesto che gli eventi venissero cancellati per l'impossibilità di mettere in sicurezza i luoghi. Anche il Forum Ostaggi e Famiglie Scomparse ha annullato il raduno previsto per questa sera in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv a causa dei roghi. Gli incendi che stanno divampando nell'area di Gerusalemme potrebbero arrivare fino alla città santa. E' l'allarme lanciato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu in un video inviato dal suo ufficio: "Il vento da ovest può spingere le fiamme facilmente verso la periferia di Gerusalemme e anche verso la città stessa". Intanto Netanyahu ha annunciato che arriveranno presto dall'Italia e dalla Croazia aerei che contribuiranno ad aiutare le forze locali a spegnere gli incendi. "E' stato finora concordato che tre aerei 'Canadair' provenienti da Italia e Croazia arriveranno in Israele il prima possibile", si legge in una nota dell'ufficio del primo ministro israeliano. Netanyahu aveva chiesto aiuto internazionale per far fronte all'emergenza incendi. In particolare si era rivolto all'Italia, a Cipro, alla Grecia, alla Croazia e alla Bulgaria. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.