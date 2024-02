Condividi

(Adnkronos) – La nuotatrice israeliana Anastasia Gorbenko è stata fischiata dagli spettatori dopo aver vinto la medaglia d'argento nei 400 metri misti ai Mondiali di nuoto di Doha 2024 in Qatar. La reazione del pubblico è stata sentita quando la ventenne è stata intervistata poco dopo la sua gara, anche se gli altri fan del nuoto le hanno tributato un applauso di incoraggiamento. "Sono felicissima di essere qui e rappresentare il mio paese in un momento così difficile. Essere qui con la bandiera di Israele significa molto per me e per il mio paese", dice l'atleta. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione dall'inizio della crisi in Medio Oriente dopo l'attacco di Hamas contro Israele. —[email protected] (Web Info)