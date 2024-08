Israele, Blinken al G7: “L’Iran potrebbe attaccare entro le prossime 24-48 ore”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto ai colleghi dei paesi del G7 che Washington ritiene che "un attacco iraniano contro Israele potrebbe iniziare entro le prossime 24-48 ore". Lo riporta Axios, citando fonti informate sulla chiamata. Secondo il rapporto, Blinken ha parlato con i suoi omologhi nel contesto degli sforzi compiuti dagli Stati Uniti per allentare le tensioni nella regione e impedire lo scoppio di una guerra totale. Poiché gli Stati Uniti ritengono inevitabile un attacco iraniano dopo l'uccisione di alti funzionari di Hezbollah e Hamas la scorsa settimana, Blinken ha detto ai funzionari intervenuti al telefono che fare pressione su Teheran affinché limiti il ​​suo attacco è il modo migliore per evitare una guerra nella regione. Blinken ha affermato che gli Stati Uniti non conoscono l'esatta tempistica del previsto attacco iraniano, aggiunge Axios, ma ritengono che potrebbe iniziare già oggi. Ieri il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha parlato con il Ministro della Difesa Yoav Gallant. Secondo quanto si legge nel resoconto della telefonata rilasciato dall'ufficio di Austin, i due hanno discusso del diritto di Israele all'autodifesa contro le minacce provenienti dall'Iran e dai suoi alleati, nonché delle misure che gli Stati Uniti stanno adottando per rafforzare la protezione di Israele e delle proprie forze armate nella regione, si legge nel comunicato. Le Forze di difesa israeliane affermano che i loro aerei da guerra hanno colpito un deposito di armi di Hezbollah e diversi altri obiettivi del gruppo terroristico durante la notte nella zona di Kafr Kila, nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'IDF, le forze di artiglieria hanno aperto il fuoco anche verso le zone di Shebaa e Rachaya Al Foukhar. Per quanto riguarda le sirene dei razzi che hanno suonato questa mattina nella Galilea occidentale, l'esercito afferma di aver lanciato un intercettore contro un obiettivo aereo sospetto non identificato che ha attraversato il Libano. Quell'incidente è "finito", afferma senza elaborare, aggiungendo che l'allarme è suonato per paura della caduta di schegge dall'intercettore. Inoltre, un drone esplosivo proveniente dal Libano è atterrato nei pressi della città di Malkia, senza causare vittime, afferma l'IDF. —internazionale/[email protected] (Web Info)

