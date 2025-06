Israele, attacco alla tv dell’Iran: esplosione in studio e fuga – Video

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Attacco in diretta alla tv iraniana. Israele colpisce con un raid la sede dell'Irib, la tv di Stato dell'Iran, centrando il quartier generale nel distretto 3 di Teheran. La giornalista Sahar Emami, in onda al momento dell'attacco, è stata interrotta dal boato delle bombe, che hanno subito oscurato lo schermo alle sue spalle. L'Irib ha ripreso successivamente le sue trasmissioni in diretta. "Il regime sionista, nemico della nazione iraniana, ha condotto pochi minuti fa un'operazione militare contro l'emittente televisiva della Repubblica Islamica dell'Iran", ha dichiarato Hassan Abedini, un dirigente della tv. "Il regime non era a conoscenza del fatto che la voce della rivoluzione islamica e del grande Iran non sarebbe stata messa a tacere da un'operazione militare", ha aggiunto.

L'Iran ha quindi condannato come "crimine di guerra" l'attacco di Israele contro la tv. E' stato un "atto malvagio", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, secondo cui "il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve agire ora per impedire all'aggressore genocida di commettere ulteriori atrocità contro il nostro popolo". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.