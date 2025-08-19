Ispettore polizia ucciso a Napoli, omicidio dopo lite per la fuga di un pappagallo

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sarebbe stata la fuga di un pappagallo a scatenare la lite poi culminata nell'omicidio dell'ispettore di polizia Ciro Luongo, 58 anni, accoltellato ieri sera nella sua abitazione in viale delle Margherite a Melito di Napoli. E' quanto emerge dopo il fermo del 21enne, figlio della compagna del poliziotto, che è stato rintracciato a casa del padre ieri sera. Il giovane avrebbe lasciato la finestra aperta e il volatile è fuggito. Il 58enne lo avrebbe quindi rimproverato e lui per tutta risposta avrebbe afferrato un coltello uccidendolo. L'ispettore di polizia faceva servizio al commissariato di Giugliano in Campania. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

