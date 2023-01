Isotta Tom: esce oggi in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Genio”

Condividi

Esce oggi, venerdì 20 gennaio, sulle piattaforme digitali e in radio “Genio” (Alta Sierra srl/Artist First), il nuovo singolo della cantautrice e attrice ISOTTA TOM .

L’artista ha deciso di iniziare questo 2023 con un brano pop leggero che evoca, grazie alla presenza dell’arpa, un immaginario originale e favolistico dal tema pungente: le nostre vite stanno diventando sempre più virtuali e meno fantasiose. C’è ancora bisogno di sognare, ritrovarsi e “creare ponti”, per citare direttamente il testo della canzone.

«Attraverso questa nuova pubblicazione, mi aspetto un nuovo inizio: il 2023 sarà l’anno delle sorprese, sto preparando canzoni diverse e contaminate nei generi perché credo sia importante variare comunicazione ogni volta che c’è una storia da raccontare e un’esigenza specifica da sviluppare – racconta Isotta Tom – con “Genio” è la prima volta che scrivo una canzone quasi rappata, forse perché si parla di un malessere sociale: viviamo più nel virtuale che nel reale, diciamo di essere stanchi di un sistema che alimentiamo tutti i giorni. Siamo sempre online e sempre meno noi stessi, vendiamo sui social la nostra migliore versione, senza però riuscire ad essere influenti ma solo influenzati da stimoli e sfide della rete che ci estraniano dalla realtà. “Genio” vuole dare un abbraccio a chi non riesce a entrare in questo sistema digitalizzato e si sente intrappolato in una fantasia inespressa. Mi chiedo solo quale alternativa possa esserci… siamo animali sociali e creativi che hanno bisogno di ritrovarsi insieme e per farlo non si può perdere se stessi e diventare, come esprimo nella canzone, dei “piccoli criceti” in balia di un sistema che non controlliamo».

Il videoclip che accompagna “Genio” è stato girato da un giovane team che ha sviluppato un’idea connotata da alcuni elementi essenziali: il colore, i fiori e le mani. Grazie all’artista body painter Daniel Rosa ed al regista Riccardo Sanmartini, è stato possibile creare sulla pelle nuda della cantautrice, prima la sua simbolica fioritura e poi il suo deturpamento. I petali e il verde, che compaiono progressivamente, rappresentano la libera espressione del sé intimo e vero. Il colore nero e la mano finale, che sporcano il corpo verde e fiorito, indicano l’impoverimento della propria natura espressiva, condizione sociale che attualmente viviamo dati i tempi veloci e la digitalizzazione del mondo che ostacola altri modi di fare e vivere le cose.

https://open.spotify.com/track/2uOnALCt9I5CfXvg2To8Ed?si=222c6f52a9144f33

Biografia

Isotta è una cantautrice e attrice italiana classe ’96. Canta e scrive da quando ha 16 anni, suonando le sue canzoni al pianoforte e anche con la sua rock band. Nel 2019, reduce dall’esperienza radiofonica e televisiva su RealTime come finalista di RdsAcademy 2018, diventa giudice musicale al music show “All Together Now”registrato negli studi di Cinecittà. Produce il suo primo album “Remote Influence” e partecipa al Chinese bridge Competition, competizione nazionale linguistica e artistica, in cui Isotta vince il premio artistico con una sua canzone tradotta in cinese, volando a Pechino e a Shanghai. Il cinese non è la sola lingua studiata negli anni universitari a Milano durante i quali cui impara inglese, tedesco e francese e si laurea come Esperta Linguistica sulle Relazioni Internazionali. Nel 2021, dopo essersi formata come attrice all’Accademia di Teatro A. Galante Garrone, presenta il suo album in forma di teatro-danza al femminile, portando sul palco le sue canzoni e il suo modo di raccontarle anche attraverso il corpo e le luci. Il 20 gennaio 2023 esce in radio e sulle piattaforme digitali “Genio”, il suo nuovo singolo.

Youtube: https://www.youtube.com/@isottatom2860

Instagram: https://www.instagram.com/isotta_tom/?hl=it

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2xc2uK6MdxKTPO2Q3Ac2vM?si=lYe5jKFYSciA9yymsWwHVw

Facebook: https://www.facebook.com/isottatom

