ISOTTA A partire da oggi è online il videoclip “PSICOFARMACI”

“pregiudizi e preconcetti, credenze e ossessioni, gli psicofarmaci che racconto sono tutto ciò che la mente crea per sopportare il peso della vita”.

Il brano, con la partecipazione di Claudia Gerini (voce fuori campo), attualmente in rotazione radiofonica, è uscito lo scorso 22 aprile in contemporanea al disco d’esordio della cantautrice toscana

“Romantic Dark”

ISOTTA è tra i finalisti della 33sima edizione di Musicultura,

che si terrà il 3 e 4 maggio al Teatro Persiani di Recanati (Macerata).

Aprirà, inoltre, le date del tour di Simona Molinari.

“Questo videoclip mette in scena una particolare interpretazione del rapporto di amore, fatto di aspettative, tensioni, contrasti, scontri, passioni, violenze, richieste, concessioni, rifiuti, tutto condensato nell’incontro tra volontà che guidano corpi alimentati da pulsioni nascoste, imprevedibili…dark”, racconta Isotta.

GUARDA VIDEOCLIP Il videoclip, prodotto da Movi Production, accompagna il brano nel suo racconto, come spiega il regista Jacopo Martini: “la canzone per la sua intensità richiedeva di essere rappresentata da immagini di forte impatto emotivo ed emozionale, oniriche, intime, semplici ma nello stesso tempo potenti. La scelta di pochi elementi scenografici è stata mirata per mettere in risalto l’espressività del volto, l’armonia del corpo, la gestualità di Isotta e dell’attore Stefano Gianino, che l’ha affiancata nel video. Abbiamo sentito l’esigenza di ricreare un continuo gioco di opposti che si attraggono come in un sogno: amore e odio, paura e attrazione, bianco e nero, unione e abbandono, tutti elementi che il brano racchiude in sè e che avevano bisogno di fondersi insieme in un connubio perfetto di parole, suoni e immagini.”

Scritta da Isotta, “Psicofarmaci” fotografa una sequenza di un suicidio, non inteso come atto volontario col quale ci si priva della propria vita, ma come inibizione inconscia della nostra istintività a causa di pregiudizi e preconcetti: “questo brano racconta il desiderio di tirare fuori quel dolore di esistere che spesso tendiamo a nascondere – spiega la cantautrice toscana -. Con il termine “psicofarmaci”, infatti, non faccio riferimento ai rimedi chimici con cui inibiamo le nostre coscienze, ma a tutti i nostri rassicuranti costrutti mentali, illusioni, convinzioni, credenze, paure, ossessioni: questi sono i nostri psicofarmaci, le nostre anguste prigioni a cui mi riferisco, tirate su nell’illusione di poter sopportare il peso della vita e soddisfare quel bisogno di protezione che finisce per apparirci come la soluzione per la salvezza dalla nostra sofferenza. Il suicidio qui è inteso come l’accettazione di queste catene che ci allontanano dalla nostra spontanea ed istintiva natura, fino a soffocarla.

Ho scelto questo singolo – prosegue l’autrice – dopo aver ricevuto una “confessione” da una signora: mi disse che aveva tre figli e in cuor suo aveva sempre nascosto il senso di colpa di aver preferito uno di loro, senza nessuna ragione apparente. Quelle parole mi hanno colpito molto ed è qualcosa di simile che mi ha guidato in questa scelta di certo non facile”.

Isotta Carapelli, in arte Isotta, è una cantautrice nata a Siena nel 1992. Inizia a cantare e a prendere lezioni di canto all’età di 5 anni. Influenzata fin dalla tenera età dai più grandi cantautori italiani e stranieri, inizia a scrivere le sue canzoni all’età di 14 anni, e a partire dai 16 anni si esibisce dal vivo con svariate formazioni musicali. Il suo stile può essere definito “romantic dark”. Negli ultimi tre anni ha lavorato ad un progetto discografico molto intenso con alcuni produttori ed arrangiatori toscani, cercando di mettere in musica e parole tutte le sue esperienze personali, artistiche ed umane. Nel 2021, vince il premio Bianca d’Aponte con il brano “IO” (Guarda qui). A gennaio 2022, esce il singolo “Bambola Di Pezza” (Etichetta: Women Female Label & Arts / Distribuzione: Artist First), accompagnato dal videoclip con la regia di Renato Nassi GUARDA VIDEO

