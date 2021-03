Isola dei Famosi: Rocca e Isoardi dominano per i bookie

Condividi

Per Stanleybet.it il vincitore di “Ballando” è davanti a tutti a 3.50 seguito dalla conduttrice a 4.50. Martani e Awed staccati a 7.50

Liverpool, 23 marzo 2021 – Ieri sera all’Isola dei Famosi è stato eliminato Akash Kumar, il quale ha poi rifiutato anche di giocarsi la permanenza nella “Parasite Island”. Un’eliminazione pesante per i bookie di Stanleybet.it, visto che il modello era messo abbastanza bene nelle quote per la vittoria finale, trovandosi al terzo posto. Tuttavia sulla lavagna del bookmaker inglese non cambiano i veri favoriti del reality che si confermano essere Gilles Rocca ed Elisa Isoardi. Il fresco trionfatore dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” è primo su Stanleybet.it bancato a 3.50 mentre l’ex conduttrice de “La prova del cuoco” segue a 4.50. Alle loro spalle troviamo la coppia formata dall’ex hostess di Alitalia Daniela Martani e dallo youtuber Simone Paciello, in arte Awed, entrambi offerti a 7.50. Brando Giorgi, finito in nomination ieri sera, e Vera Gemma sono dati a 10.00 mentre Valentina Persia e Angella Melillo sono più staccate a 15.00. Chiudono, tutti in bacheca a 20.00, Paul Gascoigne, Francesca Lodo (anche lei in nomination), Roberto Ciufoli, Beppe Braida e Drusilla Gucci.

