Isola dei famosi 2025, paura in finale per Loredana Cannata in prova subacquea

Paura all'Isola dei Famosi 2025 nella serata finale. Loredana Cannata si è cimentata in una prova di resistenza sott'acqua: la concorrente avrebbe dovuto resistere in apnea per un minuto e mezzo in una gabbia. Quando ha provato a risalire in superficie, i capelli si sono impigliati in una sbarra della gabbia. Cannata ha iniziato ad agitarsi nel tentativo di divincolarsi. In studio, le immagini hanno fatto scattare l'allarme. "Intervenite subito", ha detto la conduttrice Veronica Gentili mentre le telecamere hanno staccato l'inquadratura dalla prova. Dopo lunghi momenti di apprensione, le telecamere hanno mostrato sub e membri della troupe attorno alla concorrente, riemersa. "Ho pensato di non farcela", ha detto Cannata ad emergenza rientrata.

"Mi sono spaventata, ho cercato di strapparmi i capelli. Non riuscivo ad uscire dall'acqua e ad arrivare all'aria", ha spiegato ancora. "Ho perso 10 anni di vita, ci siamo spaventati", ha aggiunto Gentili elogiando l'intervento tempestivo dello staff e dei soccorsi. Poco dopo, nel primo televoto della serata, Loredana Cannata è stata eliminata nel confronto diretto con Jey, rimasto in gara con Mario Adinolfi, Omar Fantini e Cristina Plevani. "Ci ho quasi rimesso la vita, ho dato tutto. E' stato un onore partecipare, è stata un'opportunità straordinaria", ha detto congedandosi dal reality. —[email protected] (Web Info)

