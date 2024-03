0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Prenderà il via lunedì 8 aprile L'Isola dei Famosi 2024, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l'inviata in Hounduras sarà Elenoire Casalegno. In queste ore Dagospia ha svelato chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione. Secondo il sito di Roberto D'Agostino le naufraghe che partiranno per l'Isola Marina Suma, protagonista della scena piú cult di Sapore di Mare; Valentina Vezzali, ex schermitrice; Matilde Brandi; Luce Caponegro, ex attrice a luci rosse con il nome di Selen; Maité Yanes; Greta Zuccarello, vista a Ciao Darwin; la Miss Italia Francesca Bergesio, figlia del senatore leghista. Mentre sul fronte maschile i naufraghi saranno: Joe Bastianich da MasterChef Italia; Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia; il ballerino Samuel Peron; Aras Senol della fiction Terra Amara; Edoardo Franco, vincitore di MasterChef; il modello Artur Dainese. In corso d’opera, sempre secondo Dagospia, dovrebbero poi entrare in gioco anche il giornalista Alan Friedman, l’attore Francesco Benigno, l’indossatore Pietro Fanelli e la rapper Beba. —[email protected] (Web Info)

