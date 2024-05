1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Joe Bastianich abbandona l’Isola dei famosi 2024 a causa di un problema di salute. Elenoire Casalegno ha accolto lo chef in Palapa e gli ha chiesto di spiegare la sua attuale situazione durante la puntata andata in onda ieri, lunedì 13 maggio. "Io me ne vado" ha esclamato Joe spiegando che, a causa di alcuni problemi fisici, non può proseguire il gioco e per questo ne è molto dispiaciuto. "La dottoressa mi ha consigliato di non continuare, ed è una decisione che mi rattrista profondamente a livello personale. Quindi, purtroppo, devo lasciare l'Isola. È una situazione difficile per me, ma è necessario", ha detto. Poi l'invito ai suoi compagni a non mollare mai. A questo punto, prima di salutare definitivamente il naufrago, Vladimir Luxuria ha deciso di spendere alcune parole per lui complimentandosi per la splendida avventura e ringraziandolo per aver reso questa Isola speciale: "Tu sei un elemento forte qui sull'Isola, quindi è ovvio che tutti noi vorremmo che tu rimanessi. Capisco cosa hai passato in questi giorni. Ma tra avere te qui in trasmissione come punto di forza e tutelare la tua salute, senza dubbio siamo dalla parte della tua salute. Joe, grazie per la tua umanità. Non vedo l'ora di vederti in studio". Per Joe Bastianich l’avventura a L’Isola dei Famosi è dunque terminata. Nel corso della puntata di lunedì 13 maggio è stata elinata dal reality Rosanna Lodi. "Va benissimo, è stata una bellissima esperienza, vi ringrazio tutti", ha detto dando poi il bacio di Giuda, ovvero un punto per la successiva nomination, a Greta Zuccarello. Nel corso della serata, gli altri naufraghi hanno dovuto decidere i concorrenti da mandare in nomination. La scelta del gruppo è ricaduta su Artur Dainese e Valentina Vezzali, mentre i due leader di puntata Edoardo Stoppa e Matilde Brandi hanno votato rispettivamente per Khady Gueye e per Alvina Verecondi Scortecci. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.