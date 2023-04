Island in love per rilanciare il brand turismo dell’isola d’Ischia

Condividi

Dal 28 aprile al 01 maggio Ischia diventerà la metà di diversi volti della TV e del web che si ritroveranno nel format ideato da Ugo Autuori, Island in love.

La kermesse prevede una vacanza , relax , di promozione del marketing territoriale attraverso la condivisione di volti TV come Ainett Stephans, Emanuela, Tittocchia Emanuela Gentilin giornalista Mediaset, Matilde Brandi , Carolina Marconi , il volto di Sport Italia Fabrizia Santarelli, l’attrice e modella Valentina isabella Cole, le influencer Giada Longo e Sara Giuliani , la modella vicentina Emma dalla Benetta. Non mancheranno poi le storiche figure legate al promoter napoletano Ugo Autuori come Beppe convertini, Hoara Borselli e Rossella Erra volto rai oramai onnipresente nei programmi di Milly Carlucci.

Nell’ambito del programma è prevista anche una serata istituzionale con la consegna del premio Orgoglio italiano che andrà a Pippo Pelo , Emanuela Folliero ,Manuela Moreno conduttrice di Tg2 post e tanti altri nomi che si stanno avvicinando a questa iniziativa che fa assaporare la giusta ripresa per l’isola dopo le vicissitudini dello scorso Novembre .