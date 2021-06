Island In love per la sua seconda edizione giunge a Ischia Vacanza e relax con volti noti e Premjo Orgoglio Italiano

Condividi

In questo ultimo weekend a Ischia si sono fatti notare Beppe Convertini , conduttore di punta di Rai 1 e tanti amici per una iniziativa legata alla ripartenza dell’indotto turistico ischitano .

In attesa di iniziare la sua nuova stagione televisiva su Rai 1 con la sua compagna di viaggio Anna falchi , il bel conduttore pugliese ha animato le giornate della seconda edizione del format Island in Love ideato da Ugo Autuori che per l’occasione ha istituito un premio di Orgoglio Italiano . Erano presenti Monica Marangoni volto rai Italia , Roberta Morise , L’ex Miss Italia Nadia Bengala , il Senatore Razzi , la bellissima ex naufraga Paola caruso , demetra Hampton , la Elisa D’ospina del programma “Detto fatto “e tanti altri .

