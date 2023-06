ISIS EUROPA di Pomigliano d’Arco World’s Best School Prizes 4 Innovation Finalist

Condividi

l’Istituto superiore d’istruzione secondaria Europa di Pomigliano d’Arco, in PCTO (già alternanza scuola lavoro) da tanti anni con SMS Engineering, è stato nominato tra i dieci finalisti del World’s Best School Prizes, nella categoria Innovation, uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello mondiale nel settore dell’istruzione. Saranno cinque i premi per le migliori scuole del mondo, che verranno assegnati per il ruolo fondamentale che svolgono nello sviluppo delle nuove generazioni di studenti e per il loro contributo al miglioramento della comunità in cui operano. La rassegna è organizzata da T4 Education, organizzazione che opera a livello globale e impegnata a fornire strumenti, iniziative ed eventi coinvolgenti agli insegnanti per migliorare l’istruzione. Un privilegio esserci e tanto orgoglio per i giovani e per il nostro territorio. Congratulazioni ai dirigenti Rosanna Genni e Angela Comparone, ed a un team di docenti senza eguali per spirito di missione e competenze.

Nella foto da sx verso desta Elisabetta Mughini, Francesco Castagna, Armando Aruta, Rosanna Genni, Massimo Pelliccia, Angela Comparone, Armando Persico, Roberto Castaldo e Ludovica Tramontin