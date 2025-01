Ischia, Martusciello (FI): “Riconferma di Legnini, una scelta che premia competenza e garantisce continuità”

“La riconferma di Giovanni Legnini come commissario straordinario per la ricostruzione a Ischia è una scelta di grande responsabilità e buon senso. Premia la competenza e, soprattutto, assicura la continuità necessaria in un contesto così delicato, dove le risposte devono essere rapide e concrete”.

E’ quanto afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo e coordinatore regionale in Campania.

“In un territorio colpito da eventi drammatici, è fondamentale che i cittadini possano contare su una guida esperta come Legnini, capace di affrontare con determinazione le sfide della ricostruzione. Gli auguriamo buon lavoro e siamo certi che saprà proseguire il suo operato con lo stesso impegno dimostrato finora”, conclude Martusciello.