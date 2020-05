Ischia Film Festival: “Diritto di celebrare la cultura”. Petizione per aprire Cinema e Teatri

Condividi

Michelangelo Messina e l’Ischia Film Festival hanno lanciato una petizione alla Presidenza del Consiglio: “Diritto di celebrare la cultura. Se aprono le Chiese devono riaprire anche Cinema e Teatri” e vorrei chiederti di aiutarci aggiungendo il tuo nome.

Dal 18 maggio 2020, al chiuso, sarà possibile celebrare le Sante Messe. In nome del diritto di culto, sancito dalla Costituzione, si consenta di celebrare anche la CULTURA, con le dovute distanze di sicurezza, riaprendo CINEMA e TEATRI. Si autorizzi la realizzazione delle arene estive e dei festival all’aperto, ancor più sicuri delle Chiese.

Si stabiliscano regole di accesso a Cinema e Teatri, molti dei quali dispongono di numerosi posti, per potere consentire la distanza di sicurezza tra gli utenti. Si tratta di un settore fondamentale per il benessere psicofisico delle persone, di un comparto che promuove l’immagine dell’Italia nel mondo (si pensi, non solo al Cinema, ma anche alla Lirica e alla Musica) nonché di un settore che offre lavoro a moltissime persone al momento prive di reddito.

Il nostro obiettivo è quello di raggiungere 1000 firme e abbiamo bisogno del tuo sostegno. Puoi saperne di più e leggere la petizione qui:

https://www.change.org/CelebrareCultura