Ischia, Cirielli su De Luca: “Da gaglioffi cercare il capro espiatorio nell’abusivismo”

“È da gaglioffi scaricare le proprie responsabilità sui cittadini”, così il viceministro Cirielli riferendosi alle ultime dichiarazione del governatore De Luca sull’abusivismo a Ischia. “Soprattutto è grave, da parte di chi ha la competenza in materia di prevenzione, difesa suoli e dissesto idrogeologico, strumentalizzare questa tragedia cercando il capro espiatorio in presunti piccoli abusi dei cittadini e sul commissario per la ricostruzione, quando nel 2017 c’era un governo del suo partito che lo nominò evidentemente con il suo consenso anche tacito”, conclude Cirielli.