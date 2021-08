Ischia a ritmo di Urban e Trap con Geolier (15 agosto) e Luchè (17 agosto) dal vivo al Negombo

Condividi

Arriva la musica Urban-Trap e Drill sull’isola verde

GEOLIER e LUCHE‘ dal vivo

al Negombo d’ Ischia

Via San Montano, Lacco Ameno – info line 3337113112

Con due serate targate Muevelo si riaccendono le luci del Negombo che diventa by night.

I l 15 e il 17 agosto a Ischia batterà il ritmo urban con gli artisti Geolier e Luchè i quali animeranno l’arena del parco idrotermale di Lacco Ameno. Inizio ore 21.30

Le parole d’ordine sono “divertimento” e “sicurezza”. Saranno due serate ‘per ricominciare’ nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Non basterà, infatti, indossare la mascherina o rispettare il distanziamento: per accedere ai concerti, occorrerà esibire il green pass.

In alternativa, sarà possibile sottoporsi ad un tampone che verrà fatto gratuitamente, dalle ore 16.00, presso il Negombo.

Lo spettacolo previsto la notte di ferragosto vede protagonista la nuova star dell’hip hop napoletano: Geolier. Mentre qualche giorno dopo, il 17 agosto, il protagonista è la rap star partenopea Luchè.

Il biglietto d’ingresso ha un prezzo di 35 euro compresi i diritti di prevendita e potrà essere acquistato presso il botteghino del Parco o tramite il sito Etes.it (i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto).

La carriera di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è costellata da featuring importanti: Rocco Hunt, MadMan, Gue Pequeno, Emis Killa, Sfera Ebbasta, Marracash. A luglio 2020 collabora con Anna Tatangelo e insieme portano a segno il successo del singolo Guapo. “Emanuele” è il primo album in studio del rapper di Secondigliano che in brevissimo tempo lo ha portato alla ribalta nazionale fino all’illustre collaborazione con Gigi D’Alessio per il brano “Buongiorno” che ha visto la crema della scena rap napoletana collaborare con la star della pop music italiana.

Luchè arriva al Negombo con il suo tour estivo, durante il quale presenta live alcuni dei brani tratti dal suo ultimo album, ma non mancheranno sorprese e magari inediti. Il rapper di Marianella ha annunciato che il suo nuovo album, ricco di collaborazioni, è pronto e che verrà pubblicato entro la fine del 2021.

