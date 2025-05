Iran-Usa, quarto round di colloqui sul nucleare. Teheran: “Su uranio disposti a rallentare”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Passi avanti tra Usa e Iran nel quarto round di colloqui in Oman sul programma nucleare della Repubblica islamica. Nell'incontro di oggi, domenica 11 maggio, l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ha avuto colloqui diretti e indiretti con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, ha riferito un funzionario Usa di alto livello citato da Axios. "È stato raggiunto un accordo per proseguire con i colloqui e continuare a lavorare sugli aspetti tecnici. Siamo incoraggiati dall'esito odierno e attendiamo con ansia il nostro prossimo incontro, che si terrà nel prossimo futuro", ha dichiarato il funzionario. Di un ultimo round di negoziati "molto più serio ed esplicito dei tre precedenti", ha parlato anche il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, citato dalla tv di Stato. Sono state discusse "questioni più dettagliate", i negoziati "stanno procedendo", ha affermato. E benché il ministro degli Esteri iraniano ha ribadito che "non c'è spazio per compromessi sull'arricchimento dell'uranio che deve continuare", l'Iran potrebbe essere aperto a limitare la velocità dell'arricchimento "per contribuire alla costruzione di fiducia". —internazionale/[email protected] (Web Info)

