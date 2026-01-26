Iran, Tajani: “Giovedì a Bruxelles proporrò di inserire Pasdaran in lista gruppi terroristici”

“Esprimo il mio apprezzamento per questa importante dichiarazione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani”, ha commentato in un post su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, che ha poi esortato “nuovamente l’Ue a prendere la decisione morale necessaria di designare le Guardie Rivoluzionarie dell’Iran come organizzazione terroristica”.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it