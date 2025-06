Iran annuncia “attacco più violento”, nuova ondata di missili contro Israele

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

L'Iran lancia una nuova ondata di missili contro Israele quando si avvicina il quinto giorno della guerra. "È iniziata una nuova salva di missili contro i territori occupati", l'annuncio della tv di Teheran, riferendosi a Israele, Stato non riconosciuto dal governo iraniano. "Abbiamo condotto la nona ondata dell'operazione Vera Promessa 3 contro l'entità sionista con missili e droni", riferisce un portavoce delle Guardie rivoluzionarie. "Non permetteremo all'entità sionista di godere di pace e stabilità". L'operazione, "con missili e droni", dovrebbe andare avanti "ininterrottamente fino all'alba". Quando è già il 17 giugno in Israele, l'esercito afferma di aver rilevato una nuova raffica di missili balistici. Ai civili viene ordinato di entrare nei rifugi antiaerei. Le sirene risuonano nel centro di Israele e nella zona di Beersheba, nel sud. L'attacco iraniano si concretizza a conclusione di una giornata caratterizzata soprattutto dalle operazioni condotte dalle forze di difesa israeliane (Idf) su Teheran. Dopo un "avvertimento urgente" indirizzato alla popolazione residente nel Distretto 3 della città, è scattato un raid che ha preso di mira il quartier generale della tv di stato, l'Irib. Gli effetti dell'attacco sono stati trasmessi in diretta, di fatto. Panico in studio dopo un'esplosione e fuga della giornalista in onda. Le trasmissioni sono riprese dopo un'interruzione relativamente breve. Teheran ha preannunciato a stretto giro una rappresaglia. Un alto funzionario iraniano all'agenzia di stampa Fars ha fatto sapere che l'Iran si sarebbe preparato a lanciare "l'attacco missilistico più importante e più violento della storia contro il territorio israeliano". I Guardiani della Rivoluzione hanno diramato un avviso di evacuazione urgente in ebraico rivolto ai residenti di Tel Aviv. La televisione di stato iraniana ha emesso invece avvisi di evacuazione per le emittenti israeliane dopo l'attacco all'edificio dell'emittente statale iraniana. "L'Iran ha emesso un avviso di evacuazione per i canali israeliani N12 e N14. Questo ordine arriva in risposta all'attacco ostile del nemico sionista contro il servizio di radiodiffusione della Repubblica Islamica dell'Iran". "Abbiamo preso di mira la base da cui è partito l'attacco all'edificio dell'Irib", hanno affermato i Guardiani della Rivoluzione. —internazionale/[email protected] (Web Info)

