Iran, Anna Tortora (Azzurro Donna): “Non si può restare in silenzio di fronte alla rivolta e alla repressione”

Roma, 16 gennaio – La rivolta in Iran contro il regime teocratico è entrata ormai nel vivo da oltre due settimane, trasformandosi in un movimento nazionale di protesta che chiede cambiamenti politici profondi e il rispetto dei diritti fondamentali. Le manifestazioni, iniziate nella seconda metà di dicembre 2025 per ragioni economiche, sono rapidamente evolute in una vasta mobilitazione contro l’apparato di potere e la guida suprema del Paese.

Le autorità hanno reagito con una repressione violenta che ha causato migliaia di morti e arresti di massa* e imposto un blackout quasi totale di internet per contenere le informazioni in uscita dal Paese.

Alla luce di questa escalation, Anna Tortora, giornalista e referente di Azzurro Donna (Forza Italia), ha rilanciato il messaggio di solidarietà e attenzione espresso da Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, secondo cui “il popolo iraniano ci chiede di non distogliere lo sguardo e di sostenere le proprie legittime speranze.”

La solidarietà non può essere occasionale

Tortora ha commentato:

“Non possiamo permetterci il lusso dell’indifferenza. Quello che sta accadendo in Iran non è soltanto una protesta economica, ma una rivolta profonda contro un sistema che reprime sistematicamente le libertà individuali e collettive. Il richiamo di Stefania Craxi è corretto: non si può distogliere lo sguardo da una battaglia per la dignità umana.”

Secondo Tortora, infatti, la comunità internazionale deve dare risposte *concrete e consistenti” non limitandosi alle dichiarazioni di principio: “La violenza brutale con cui il regime ha affrontato queste proteste (migliaia di arresti, repressione armata, blackout informativi) esige una reazione politica che vada oltre il semplice simbolismo. Le donne iraniane, e tutti i cittadini scesi in piazza, chiedono libertà e diritti; non possiamo rispondere con silenzi di comodo o dichiarazioni episodiche.”

Una rivolta complessa e duratura

Le proteste, che si sono diffuse in molte città e regioni del Paese, includono richieste non solo di riforme economiche ma anche profonde trasformazioni del sistema politico. Già negli anni scorsi movimenti di donne e giovani, come quello nato con lo slogan “Donna, Vita, Libertà”, avevano fatto emergere un malcontento radicato rispetto alle restrizioni sulla libertà personale e alle ingiustizie sociali.

Le immagini e le notizie che trapelano dal Paese parlano di un conflitto sempre più aspro, con manifestanti che rifiutano compromessi e autorità pronte a usare ogni mezzo per reprimere il dissenso.

La politica italiana e l’attenzione globale

Per Tortora, la posizione di esponenti come Craxi segnala una svolta positiva nel dibattito italiano: “Non si tratta di ideologia, ma di riconoscere che la libertà e i diritti umani sono valori universali. Sostenere chi li rivendica non è un atto di propaganda, ma un principio fondante di ogni democrazia. Rimane fondamentale che questo impegno si traduca in iniziative politiche, diplomatiche e umanitarie chiare.”

