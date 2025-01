‘Io sono ancora qui’, al Cinema Vittoria una serata dedicata alla cultura brasiliana

1 minuto di lettura

Ainda estou Aqui

Io sono ancora qui

Giovedì 30 gennaio il Cinema Vittoria di Napoli ospiterà una serata interamente dedicata alla

cultura, al cinema ed alla musica brasiliana, con la proiezione speciale in lingua originale con

sottotitoli in italiano, del film Io Sono Ancora Qui – Ainda estou aqui – di Walter Salles.

Vincitore del premio per la Migliore Sceneggiatura all’ultimo Festival di Venezia, con

protagonista Fernanda Torres vincitrice del Golden Globe per la migliore interpretazione

femminile, il film di Salles (già autore di Central do Brasil e I Diari della Motocicletta) è

candidato per il Brasile all’Oscar per il migliore film, per il miglior film straniero e per la miglior

attrice

Promossa da Joara Moda – storica boutique di moda brasiliana a Napoli con il contributo di

Brasilidade, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Console Onorario del Brasile a Napoli e

vede coinvolta l’intera comunità brasiliana residente a Napoli e provincia.

Una occasione importante e piacevole per rinnovare il legame storico che lega la città di

Napoli al Brasile, fondato su consolidati rapporti economici e commerciali e su

contaminazioni culturali profonde manifestatesi magistralmente in campo musicale. Inoltre,

l’ambientazione del film – gli anni feroci della Dittatura Militare e il tema – la forza e dignità di

chi resiste – sono patrimonio comune con la Città di Napoli, Medaglia d’Oro della Resistenza

per la rivolta popolare delle 4 Giornate.

Nel corso della serata, che inizierà alle 19:30 e terminerà entro le ore 24:00, è prevista – oltre

la proiezione del film – un incontro con varie personalità della comunità brasiliana di Napoli,

animazione, musica live, varie sorprese e convivialità con un cocktail di benvenuto offerto

dalla organizzazione

