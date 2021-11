“Io non ho paura”, convegno contro la violenza sulle donne promosso da USacli Benevento in collaborazione con il Rotary Club Valle Telesina

Condividi

Il 25 novembre si terrà presso l’Ave Gratia Plena alle ore 11,00 un convegno che vedrà protagonisti le studentesse e gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane di Guardia Sanframondi i quali interverranno, insieme ai delegati USACLI e alle autorità istituzionali, per coinvolgere la comunità rispetto ai temi della violenza sulle donne, una questione diventata una vera e propria piaga sociale.

L’Unione Sportiva ACLI di Benevento ha accolto con entusiasmo la proposta dell’assessore Angela Garofano e dell’associazione Exit Strategy di dare vita ad una tavola rotonda tematica su un tema tanto caro che da anni vede l’USacli Benevento impegnato in prima persona.

Durante il dibattito, presieduto dal Sindaco Raffaele Di Lonardo e dall’Assessore alle politiche sociali e pari opportunità Angela Garofano, interverranno: Alessandro Pepe presidente Usacli Benevento, Immacolata Petrillo consigliere Provinciale Usacli, Teresa Morone consigliere Provinciale Usacli, Chiara Filippelli vicepresidente Confraternita Misericordia, Umberto Iacobelli avvocato e Chiara Paciello scrittrice e ceo de “La Penna Libera”.

Il convegno sarà promosso in concomitanza della mostra “What Were You Wearing? – Survivor Art Installation”, volta a commemorare le vittime di violenza di genere, che sarà in esposizione presso l’Ave Gratia Plena di Guardia Sanframondi dal 21 al 27 novembre.