Invitalia e il Parco Archeologico di Ercolano insieme per fare impresa

Un evento digitale il 22 aprile che intende dare slancio alla valorizzazione della filiera culturale e creativa del territorio con le testimonianze di chi ce l’ha fatta.

Gli incentivi di Invitalia per avviare un’impresa culturale nel territorio vesuviano

Giovedì, 22 Aprile 2021 – Evento Digitale

16.00 BENVENUTO VIDEO – ERCOLANO: il mito con il futuro intorno

Francesco Sirano, Direttore del Parco Archeologico di Ercolano

Ernesto Somma, Responsabile Incentivi e Innovazione, Invitalia

Modera Luigi Vicinanza, Presidente Fondazione C.I.V.E.S-MAV, Ercolano

16.15 CULTURA CREA, COME FARE UN’IMPRESA CULTURALE

Intervista doppia

Vittorio Fresa, Responsabile Service Unit Cultura Crea, Invitalia

Emilio Casalini, Direttore Creativo del Museo dei 5 Sensi

Testimonial Cultura Crea

16.30 SMART&START ITALIA E NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO, COME FARE IMPRESA PER LE STARTUP INNOVATIVE, I GIOVANI E LE DONNE

Intervista doppia tra

Roberto Pasetti, Responsabile Area Imprenditorialità, Invitalia

Mario Amura, Founder Phlay

Testimonial Smart&Start Italia

16.45 RESTO AL SUD E ITALIA ECONOMIA SOCIALE, COME AVVIARE NUOVI PERCORSI AUTO-IMPRENDITORIALI E DI IMPRESA SOCIALE

Intervista doppia tra

Vincenzo Durante, Responsabile Area Occupazione Incentivi e Innovazione, Invitalia

Ilaria Bosco, Ideatrice App TU PUOI _Abbattiamo le barriere architettoniche_ Testimonial Resto al Sud

Intervista doppia a cura di Luigi Vicinanza

17.00 TALENTO PASSATO E PRESENTE: ARTIGIANATO E CREATIVITÀ NELLE IMPRESE DEL FUTURO

Francesco Sirano, Direttore del Parco Archeologico di Ercolano

Laura Saldalamacchia, Archeologa specializzata nello studio e nella riproduzione di ornamenti antichi Luigi Maffei, Pro Rettore per l’Innovazione Informatica e Tecnologica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Giovanna Basile, Direttore creativo e CEO Hebanon Fratelli Basile-1830

VIDEO – Enjoy Ercolano

17.15 TAVOLA ROTONDA

Come valorizzare la filiera creativa/culturale nel territorio vesuviano ne discutono:

Ciro Cacciola, Direttore Museo Archeologico Virtuale (MAV), Ercolano

Stefano Consiglio, Dipartimento Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Luca Coppola, Amministratore Delegato Consorzio Costa del Vesuvio

Emiliana Mellone, Presidente Associazione Cleanap, Napoli

Jane Thompson, Manager Herculaneum Conservation Project (HCP)

17.45 CHIUSURA LAVORI

Francesco Sirano, Direttore del Parco Archeologico di Ercolano

Ernesto Somma, Responsabile Incentivi e Innovazione, Invitalia

18.00 FINE DEI LAVORI

In che modo il Parco Archeologico di Ercolano, appartenente ad un sito UNESCO con Pompei e Oplontis, può concretamente contribuire al miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo sostenibile del territorio in quanto catalizzatore ed espressione di un’eredità culturale straordinaria i cui valori non si limitano a quelli archeologici?

Come è possibile innovare e diversificare l’offerta culturale e turistica già esistente integrata in una visione stategica di medio periodo anche grazie alla nascita di nuove imprese?

E che ruolo può giocare Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, con i suoi incentivi a sostegno della creazione di imprese culturali, innovative, sociali da parte di giovani, donne e aspiranti imprenditori?

A questi interrogativi vuole rispondere l’evento “La cultura diventa impresa. La tua. Gli incentivi di Invitalia per avviare un’impresa culturale nel territorio vesuviano“, il terzo della serie, dopo gli appuntamenti seguitissimi di Taranto e Caserta.

Organizzato da Invitalia, in partenariato con il Parco Archeologico di Ercolano, l’evento si svolgerà il 22 aprile alle ore 16.00, concentrandosi in particolare su tre testimonianze/casi studio: le storie di chi, grazie agli incentivi Cultura Crea, Resto al Sud e Smart&Start Italia, è già riuscito a mettersi in proprio, creando startup, imprese sociali e culturali che puntano ad arricchire la filiera culturale e creativa del territorio.

I responsabili di Invitalia racconteranno queste e le altre misure agevolative che l’Agenzia nazionale gestisce nell’ambito della creazione e dello sviluppo d’impresa, come Nuove Imprese a Tasso Zero e Italia Economia Sociale.

Il Parco Archeologico, oltre a porre l’accento su una visione strategica di medio periodo integrata nelle pianificazioni esistenti e condivisa con gli attori istituzionali e della società civile, ribadirà l’importanza della formazione al fine di stimolare sperimentazioni innovative per l’orientamento e il successivo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Attraverso un approccio democratico e aperto, due imprenditrici del territorio presenteranno le proprie attività che, in collaborazione con l’Istituto, hanno contribuito a valorizzare il patrimonio storico-archeologico del sito UNESCO, dimostrando come artigianato e creatività possano trarre ispirazioni e nuove possibilità dall’inestimabile patrimonio culturale del territorio.

Parteciperanno, tra gli altri, Francesco Sirano, Direttore del Parco Archeologico, ed Ernesto Somma, Responsabile Incentivi e Innovazione, Invitalia e Jane Thompson, Manager Herculaneum Conservation Project​

