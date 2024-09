Investita e uccisa a Tivoli, arrestato un 26enne per omicidio stradale

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un arresto per l'investimento e l'uccisione di una donna a Tivoli. I carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno infatti dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 26enne egiziano, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e calunnia, nell'ambito delle indagini, coordinate dalla procura di Tivoli, sulla morte di Daniela Circelli, investita mentre stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali la notte del 9 settembre in via Tiburtina. Come fa sapere in una nota il procuratore di Tivoli, Francesco Menditto, "l'acquisizione di 19 telecamere, insieme a numerosi accertamenti tecnici ed alle testimonianze raccolte, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti". I militari sono risaliti all'arrestato attraverso l'analisi dei filmati estrapolati. Secondo l'accusa, il 26enne alla guida di una Volkswagen Golf, lanciata a forte velocità su via Tiburtina, ha investito e ucciso sul colpo la donna, fuggendo senza fermarsi a prestare soccorso. La Golf, ritrovata dai carabinieri il giorno seguente, nell’impatto ha perso lo stemma frontale sulla strada. Sulla vettura verranno eseguiti accertamenti tecnici al fine di ricavare ulteriori elementi utili alle indagini. La procura ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Tivoli l’ordinanza di custodia cautelare a carico del 26enne, arrestato e portato nel carcere di Rebibbia. —[email protected] (Web Info)

