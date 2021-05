Intrepid presenta la nuova collezione Capsule Luxury

Condividi

Pochi capi esclusivi pensati per una donna glam

Esplosività, sensualità, grinta, fantasia. Sono questi gli ingredienti della nuova ed esclusiva collezione Capsule Luxury Donna di Intrepid, il brand di moda al 100% Made in Parma creato dalle imprenditrici Francesca Gambarini e Carlotta Maffini. Pochi capi estremamente significativi e di grande impatto, pensati per una vera donna Intrepid. Una donna power, che non ha paura di osare. ” Abbiamo lavorato con passione e dedizione, condiviso idee e dato forma ad una nuova linea capace di esprimere appieno la nostra creatività – spiegano Francesca e Carlotta – . Abbiamo messo a fuoco il concetto di Intrepid e lo abbiamo modellato, dando voce all’ispirazione che ci portiamo dentro. La capsule collection che oggi vi presentiamo nasce dalla voglia di essere donne sempre più Intrepid. Nel creare questa capsule collection, ci siamo ispirate alle nostre icone di moda contemporanee, come Jennifer Lopez e le sorelle Kardashian, e ai colori della stagione. Abbiamo voluto osare, lasciando spazio a capi che danno voce a tutto quello che una vera identità Intrepid dovrebbe raccontare. Con questa capsule collection abbiamo voluto dare una risposta all’esigenza di essere versatili nella quotidianità passando velocemente da un outfit sportivo ad uno elegante cambiando un solo capo. Perché di questo ha bisogno la donna contemporanea”. “Abbiamo fatto del nostro meglio. Abbiamo lavorato infinitamente per vincere anche questa sfida. Vogliamo urlare al mondo la nostra grinta, la nostra filosofia, il nostro amore per tutto ciò che è avventura, per tutto ciò che è Intrepid” concludono. I capi sono disponibili sul sito web www.intrepidglam.it. A breve sarà, inoltre, presentata la collezione continuativa primavera estate per uomo e donna.

loading...