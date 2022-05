Int’o Street Food Festival dal 3 al 5 giugno 2022 Pomigliano D’Arco

Condividi

Esaltare la tradizione partenopea del cibo di strada, dei sapori e odori che si insinuano tra i vicoli e nelle piazze, caratterizzando luoghi e ricordi di chi li ha vissuti. Dopo una pausa forzata dagli ultimi eventi pandemici torna Int’o Street Food Festival, tour Campania 2022, evento organizzato da Agenzia Creative e dall’associazione Culture Arti e Sapori. Si parte da Pomigliano D’Arco dal 3 al 5 giugno, dalle ore 19.00 alle 24.00: food corner, ape truck e chioschi si avvicenderanno tra Piazza Leone e via Ercole Cantone per garantire una proposta gastronomica ricca e variegata che esalta le eccellenze del territorio e i prodotti tipici locali, sotto il segno del cibo da asporto ma rigorosamente di qualità. Si restituisce così un po’ di genuinità e autenticità a una tradizione, quella del mangiare per strada, che in Campania è uno stile di vita e non una tendenza passeggera.

<<Come Confcommercio Pomigliano – spiega il presidente Ciro Esposito – abbiamo cercato di dare un contributo all’iniziativa e alla sua diffusione, con la finalità di dare un supporto alle attività storiche della nostra città, non soltanto quelle specificamente legale al food>>

L’evento è, infatti, ulteriormente arricchito da desk tematici, artigianato locale, animazione per bambini, musica e spettacoli. Si parte venerdì 3 giugno con lo spettacolo comico The mast, con Rosario Verde, Marco Lanzuise, Salvatore Turco; sabato 4 giugno si prosegue con Pino Daniele Tribute, con Alex Granato trio e open di Rossella Zitiello; infine, domenica 5 giugno la manifestazione si concluderà con una sfilata di moda e bellezza a cura delle attività locali. Tutte le sere, musica per i giovani con dj Set Mattia Angri – Radio CRC.

<<La manifestazione fa parte di un percorso iniziato a ottobre – spiega Domenico La Gatta Assessore al Commercio del Comune di Pomigliano – con il Think Local Day, la giornata per esaltare il commercio di prossimità. Il covid ha nuovamente congelato tutte le idee ma non appena si sono creati i presupposti per dare adito a nuove iniziative, abbiamo deciso di aprirci alla città e alle sue realtà commerciali. Int’o Street Food Festival è soltanto una ouverture, il primo tassello di un palinsesto estivo fitto di eventi che utilizza il food come combustibile per puntare i riflettori sul territorio e le sue miriadi di attività che necessitano di una spinta propulsiva>>.

Int’o Street Food Festival gode del patrocinio del Comune di Pomigliano e del contributo di Confcommercio Pomigliano.

Programma completo Tour Campania 2022:

https://www.facebook.com/agenziacreative