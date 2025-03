Intervista – “Nati 80”, la generazione a metà tra evoluzione e frustrazione nella commedia con Gino Rivieccio e Nathaly Caldonazzo

1 minuto di lettura

Uomini e donne come centauri, esattamente divisi a metà tra un’eredità valoriale frutto di quei prolifici anni ’60 e ’70 e l’avvento degli anni Duemila, incentrato sulla tecnologia. Appartengono agli anni ’80 e sono alle prese con una evoluzione carica di insicurezze ed ansia da prestazione, tanto nel lavoro, quanto nella vita privata, in cui intanto si sposano, tradiscono e fanno figli. A metterlo in scena è Claudio Tortora, che insieme alla regia di Antonello Ronga, sceglie come protagonisti Gino Rivieccio è Nathaly Caldonazzo. I due artisti hanno vissuto in qualità di professionisti dello spettacolo il boom degli anni ’80 dove tutto era pop. I bambini e gli adulti di allora godevano di un mondo a colori che faceva ben sperare nel futuro. Eppure la cresciuta generazione ’80 si è sposata, separata, ed evoluta, avendo come compagna la paura della frustrazione. Tra canzoni simbolo che accompagnano la narrazione teatrale, le coppie di protagonisti si portano per mano nella vita di ogni giorno e attraverso le loro scelte private, le loro ansie ed il desiderio di evasione dalla realtà, ci lasciano soffermare su un importante concetto: quello del ritorno. Tra una battuta divertente e molte riflessioni, la coppia Rivieccio-Caldonazzo ci induce a capire che spesso siamo intrappolati in una bolla di stress che appesantisce i pensieri, quando il vero senso delle cose sta nella scelta di ciò che da sempre ci appartiene. I magnifici anni ‘80 vengono così presentati in questa commedia senza falsi mitismi o perbenismi. La nostalgia in realtà non è aggrappante in questo spettacolo, sull’ edera della vita. La generazione anni ‘80 deve andare avanti, stringendosi intorno al valore delle cose, trasmesso dal passato. Così i bravissimi attori della compagnia, interpretati da Mariachiara Basso, Francesca Canale, Fortuna Capasso, Mauro Collina, Antonio Coppola, Gianni D’Amato, Teresa Di Florio, Alessandro Musto, Emanuela Emma Tondini, Valentina Tortora, Gianluca Tortora, Marco Villani, guidati in scena dalla voce solista di una carismatica Cristina Mazzaccaro (vera colonna sonora dello spettacolo), ci caricano di nuove propositivitá per ricentrare il senso della nostra vitalità.

